Vicente Díaz considera que las parlamentarias no resolverán el problema, "pero deben realizarse" - Runrun

VICENTE DÍAZ, EXRECTOR DEL CONSEJO Nacional Electoral (CNE), consideró este lunes 14 de octubre que a pesar de que unas elecciones parlamentarias no solventarán los problemas en el país, deben realizarse porque están establecidas en la Constitución.
En una entrevista radial concedida al periodista César Miguel Rondón, Díaz expresó: “La elección parlamentaria corresponde desde el punto de vista constitucional para el año 2020. Hay que hacerla, es obligatorio. No resolverá el problema, pero debe realizarse”.
No obstante, Díaz indicó que el régimen de Nicolás Maduro se aseguró de que para las elecciones del 20 de mayo de 2018 los partidos con más oportunidades electorales no pudieran participar en el proceso.
“Esta situación está en pleno desarrollo, todos los días. La elección que resuelve los problemas y que generó el aislamiento de Venezuela es la elección presidencial competitiva”, añadió.
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Por otra parte, Díaz destacó que desde la oposición siguen luchando para que en Venezuela se logren las elecciones presidenciales, con garantías, libres y transparentes.
*Con información de El Nacional
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