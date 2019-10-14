Érika Farías "descoloniza" autopista Francisco Fajardo pero mantiene huecos y basura - Runrun

“MÁS TEMPRANO QUE TARDE” PROMETIÓ la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Cacique Guaicaipuro “en el marco del proceso de descolonización del pensamiento”.
“Es suficiente el debate y las recomendaciones que hemos hecho para cambiar el nombre de una autopista que pasa por aquí y que lleva el nombre de uno de los asesinos de nuestros pueblos indígenas, Francisco Fajardo”, dijo Farías el sábado 12 de octubre durante un mitin por el Día de la resistencia indígena, llamado así por Hugo Chávez en 2002. Ni pío dijo sobre tapar los huecos en los que diariamente caen los caraqueños al atravesar la ciudad capital.
“En mi condición de alcaldesa de Caracas, en mi condición de hija del pueblo kariña, yo le instruyo al concejo municipal que adelante todo lo que tenga que adelantar para que esa autopista deje de llamarse Francisco Fajardo y se llame Cacique Guaicaipuro”.
Jimmy Gudiño, miembro del Concejo Municipal, dijo por Twitter que los concejales recibieron la instrucción de Farías sobre el cambio del nombre de la principal autopista de la ciudad. “Seguiremos rescatando el legado de nuestros ancestros”, expresó.
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