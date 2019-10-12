Guaidó respalda a Lenín Moreno y acusa a Maduro por crisis en Ecuador - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó, ofreció su respaldo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a propósito de la ola de protestas que se registran en ese país.
“Al pueblo ecuatoriano y al presidente Lenín Moreno, para manifestarles nuestra absoluta solidaridad y respaldo a la lucha que actualmente lleva a cabo el presidente Moreno en defensa de la democracia”, se lee en un comunicado firmado por Guaidó.
Para Guaidó, Moreno está defendiendo “las instituciones legítimamente electas por el pueblo ecuatoriano y la preservación del orden, la paz, y los intereses económicos y sociales privados y del Estado”.
Asimismo, señaló a Nicolás Maduro de estar detrás de esas manifestaciones en Ecuador.
“Detrás de los ataques a la democracia ecuatoriana, se esconden intereses egoístas de grupos facinerosos que bajo el falso argumento de proteger los derechos de los más desposeídos y vulnerables, apelan a la alteración de la paz y la tranquilidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano bajo el amparo de intereses criminales foráneos que claramente involucran al régimen criminal de Nicolás Maduro”, reza el texto.
En opinión de Guaidó, Maduro “es un riesgo para todo el continente al que hay que enfrentar de manera decidida y determinante”.
Con información de EFE
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