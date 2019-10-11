Desmantelan banda que asesinó al exgobernador Jhonny Yánez Rangel - Runrun

EL MINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA, Néstor Reverol, informó este viernes 11 de octubre que fue desmantelada la banda que asesinó a Jhonny Yánez Rangel, exgobernador del estado Cojedes.
A través de su cuenta de Twitter, Reverol indicó que el trabajo de investigación de este caso fue realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Detalló además que fueron detenidos cuatro delincuentes, además que fueron recuperadas las armas utilizadas y prendas entregadas como parte de pago que habían solicitado por el secuestro de Yánez Rangel.
El cuerpo de Yánez Rangel fue hallado totalmente calcinado el pasado 25 de septiembre dentro de un vehículo en la carretera vieja Caracas-Charallave, sector Bejarano del municipio Los Salias.
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Yánez Rangel, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en condición de retiro, fue gobernador de Cojedes desde el año 2000 hasta el 2008, por el partido MVR, aunque en la actualidad era militante del PSUV.
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