Localizan muerto a exgobernador Johnny Yáñez Rangel dentro de un vehículo calcinado - Runrun

A TRAVÉS DE REPORTES EN REDES SOCIALES, se conoció la noticia de que el cuerpo del exgobernador de Cojedes Jhonny de Jesús Yánez Rangel fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en la carretera vieja Caracas-Charallave, sector Bejarano del municipio Los Salias.
Según el parte policial el cuerpo estaba en la parte trasera de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, placas AG327KM. El vehículo había sido reportado como secuestrado este 24 de septiembre en el este de Caracas, entre Macaracuay y la Clínica Metropolitana.
Autoridades manejaban la denuncia de secuestro interpuesta el día de ayer lo que coincidió con las características de la escena del crimen y facilitó la identificación de la víctima.
Jhonny Rangel, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana en condición de retiro, fue gobernador de Cojedes en dos períodos, desde el año 2000 hasta el 2008, por el partido MVR, aunque en la actualidad era militante del PSUV.
En octubre de 2018, un tribunal de control dictó orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa continuada y asociación para delinquir.
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