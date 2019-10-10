Rafael Correa admitió hacer trabajos de “consultoría” para el régimen de Maduro - Runrun

RAFAEL CORREA, EXPRESIDENTE DE ECUADOR reconoció este jueves 10 de octubre que mantiene lazos con el gobernante Nicolás Maduro, además de realizar trabajos de consultoría para la administración chavista.
En una entrevista ofrecida al diario español El Mundo, Correa dijo: “Trabajo en Russia Today, es público y notorio que estuve en Venezuela. Hay fotos, vídeos, salió la entrevista que le hice hace un mes a Maduro”.
“Me quedé como una semana porque falló una reunión. Hacemos consultoría para el Gobierno de Venezuela, expuse mis propuestas”, reconoció Correa.
Correa fue acusado por el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de coordinar movimientos desde Bélgica para provocar un golpe de Estado en ese país.
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“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización (…) Son los corruptos que han sentido los pasos de la Justicia cercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado”, dijo Moreno en días pasados.
*Con información de El Mundo
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