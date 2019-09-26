Diputado Veloz: Al sector judicial lo caracteriza la lentitud, la corrupción y el hampa - Runrun

DURANTE LA MARCHA DE LAS TOGAS, encabezada por trabajadores judiciales, sindicatos y profesionales, el abogado y diputado Rafael Veloz aseguró que el sector judicial está corrompido por el sistema político actual y la población está desprotegida.
“El sistema judicial venezolano no está al servicio de los ciudadanos del país, sino de quienes detentan o están cerca del poder. Lo caracteriza la lentitud, la corrupción que abona la pobreza y el hampa; la impunidad a la delincuencia de cuello blanco, decisiones entre gallos y media noche del TSJ, no obstante, cuando los ciudadanos desde dirigentes políticos, parlamentarios, funcionarios públicos y los de a pie, deciden enfrentar al oficialismo, se vuelve eficiente, expedito y sumiso ante las órdenes emanadas de Miraflores”, manifestó.
Durante la actividad, recordó que el pasado 9 de septiembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y aseguró que las excarcelaciones recientes han sido selectivas y con medidas cautelares.
“Además, se ha observado que por un excarcelado persiguen, hostigan y allanan las viviendas de docenas de personas”, denunció.
El parlamentario también ratificó que seguirán en la calle hasta que el sector judicial deje de padecer los problemas que confrontan los trabajadores, entre ellos: sueldos que se han empobrecido, carencia de seguridad social, la discusión de la contratación colectiva y el desmejoramiento general de la jornada laboral.
“El régimen manipuló el poder judicial para atemorizar a los ciudadanos con el terrorismo de Estado, por lo que hay que declarar urgente la emergencia judicial. El Estado de derecho disminuye la corrupción, protege a los ciudadanos, combate la pobreza y por ende la delincuencia y genera la paz social”, añadió Veloz.
Con información de nota de prensa.
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