EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS impuso sanciones este jueves 26 de septiembre contra el expresidente cubano Raúl Castro, por respaldar al régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo, Pompeo destacó que las sanciones se deben a las relaciones que La Habana sostiene con Venezuela, “apoyando al régimen de Maduro con violencia, intimidación y represión”.

Today we designate Raul Castro and his immediate family for his involvement in gross violations of human rights. The Cuban regime's disregard for human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime are responsible for the ongoing crises in #Cuba and #Venezuela.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 26, 2019