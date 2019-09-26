EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS impuso sanciones este jueves 26 de septiembre contra el expresidente cubano Raúl Castro, por respaldar al régimen de Nicolás Maduro.
“Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al exrégimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión”, escribió Pompeo en Twitter.
Asimismo, Pompeo destacó que las sanciones se deben a las relaciones que La Habana sostiene con Venezuela, “apoyando al régimen de Maduro con violencia, intimidación y represión”.
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“El desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de las crisis en curso en Cuba y Venezuela”, expresó.
*Con información de Reuters
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