 EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro - Runrun
Lo último
   

Buscar

EEUU sanciona a Raúl Castro por respaldar al régimen de Maduro

Reuters26 septiembre, 20192min2

Artículos Relacionados

Noticias

Guyana aprueba audiencias de CIJ sobre disputa fronteriza con Venezuela

Noticias

Smolansky anuncia aprobación de Tarjeta Unificada de Vacunación para migrantes sin documentación

Noticias

CIDH creó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela

raulcastro.jpg

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS impuso sanciones este jueves 26 de septiembre contra el expresidente cubano Raúl Castro, por respaldar al régimen de Nicolás Maduro.

“Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al exrégimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión”, escribió Pompeo en Twitter.

Asimismo, Pompeo destacó que las sanciones se deben a las relaciones que La Habana sostiene con Venezuela, “apoyando al régimen de Maduro con violencia, intimidación y represión”.

Lea también: Departamento del Tesoro sanciona a empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba

“El desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y el uso de la violencia para apuntalar al antiguo régimen de Maduro son responsables de las crisis en curso en Cuba y Venezuela”, expresó.

*Con información de Reuters

Post Views: 2

Enviar Comentarios

anteriorGuyana aprueba audiencias de CIJ sobre disputa fronteriza con Venezuela

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios