Sebastián Piñera: Tenemos que hacerle la vida difícil a todos los jerarcas de Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE CHILE, Sebastián Piñera dijo hoy en unas declaraciones ofrecidas a la presa, luego de culminar la reunión de este miércoles en la Asamblea General de la ONU, que Irán, China, Turquía, Rusia y Cuba están afectando los intereses de la región mientras apoyan al régimen de Nicolás Maduro.
“Tenemos más de 4 millones de refugiados, y ese numero incrementará si la situación continúa”, aseguró Piñera.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló que para lograr la recuperación de Venezuela, los líderes del mundo deben hacerles la vida difícil a todos los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro.
Señaló que se deben congelar los activos de los integrantes del régimen de Maduro, y prohibir los movimientos de sus cuentas forma parte del plan para asfixiar al oficialismo.
“Un punto adicional: Venezuela tiene algunos aliados y vamos a hacerle ver a esos aliados que su apoyo a al régimen está perjudicando a toda América Latina. Llegó el momento de las sanciones, las cuales hemos adoptado y van a venir más sanciones”, agregó.
“Estamos contentos, porque es una forma de ayudar, pero la solución que debemos hacer es tomar todos los activos de los miembros de la dictadura, impedir cualquier movimiento para que sea imposible para ellos, y al mismo tiempo debemos ayudar a la oposición democrática en Venezuela“, culminó.
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*Con información de la Patilla y El Nacional
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