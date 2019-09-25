Iván Duque afirma que se debe promover un "bloqueo" contra Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, manifestó este miércoles 25 de septiembre que se debe promover un “bloqueo” contra el gobernante Nicolás Maduro.
Durante la reunión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Duque pidió al resto de los países ser efectivos en la búsqueda del fin de la “dictadura” venezolana, promoviendo más sanciones.
“Lo que nosotros hemos visto es la brutalidad de una dictadura y solo es comparable con la dictadura de Milosevic, por eso lo consideramos criminal, esto debe ser castigado y por eso debemos promover un bloqueo contra ese criminal”, dijo.
El mandatario neogranadino insistió en que Maduro tiene relación con los grupos guerrilleros de su país que y que lo denunciarán en los próximos días.
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“Hemos apoyado a los migrantes, lo continuaremos haciendo. La coalición que apoya a Juan Guaidó debe traer a más países. Nicolás Maduro se ha convertido en un patrocinador y le ha dado refugio a grupos terroristas, esa actitud solo es comparable con lo que los talibanes le hicieron Al Qaeda”, añadió.
*Con información de La Patilla
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