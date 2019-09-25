Julio Borges pidió aumentar presión para que Europa sancione a Nicolás Maduro - Runrun

EL COMISIONADO PARA RELACIONES Exteriores, Julio Borges, pidió este miércoles 25 de septiembre a presidentes de la región ejercer presión a Europa para que imponga sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, Borges dijo: “El reconocimiento a la Asamblea Nacional es indispensable para lograr avanzar en la presión. Europa debe apoyarnos y ejercer más acciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro”.
Borges señaló que el gobierno interino de Juan Guaidó ha buscado las vías para superar la crisis y aseguró que el régimen de Maduro está debilitado y solo cuenta con el apoyo de Cuba.
En tal sentido, Borges pidió a los países presentes emitir más sanciones contra Cuba porque a su juicio el gobierno de la isla es el principal aliado de Maduro.
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Por otra parte, agradeció agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mantener su liderazgo en la lucha por el cese de la usurpación en Venezuela.
“Las palabras no alcanzan para describir lo que está sucediendo; un régimen que intenta deshumanizar mientras siguen trabajando con el narcotráfico y otros grupos terroristas”, agregó.
*Con información de El Nacional
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