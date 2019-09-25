Donald Trump: Maduro vendió su país a la dictadura extranjera de Cuba - Runrun

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, Donald Trump afirmó este martes durante el encuentro con líderes latinoamericanos en el marco de la Asamblea General de la ONU, que “Nicolás Maduro, es alguien despiadado y corrupto que vendió su país a una dictadura extranjera a Cuba”.
“No podemos permitir que las fuerzas del socialismo se consoliden, el futuro de este hemisferio no estará descrito por dictadores. Venezuela y Cuba finalmente sabrán lo que es la libertad. Las buenas cosas pasaran por Venezuela”, dijo Trump.
Por otra parte, Trump informó que donará 118 millones de dólares más para afrontar la crisis venezolana. Aseguró también que “Estaremos con los venezolanos hasta que alcancen la libertad”.
El Secretario de Estado, Mike Pompeo agregó que “El trabajo del grupo de Lima firma una nueva era en América Latina. El 94% de los hogares venezolanos no pueden conseguir alimentos, EEUU quiere anunciar un nuevo paquete de ayuda a Venezuela”.
Por su parte, el Comisionado Julio Borges consideró que “No podemos decir que el régimen de Maduro es una dictadura o un estado fallido, el régimen de Maduro es algo peor, es un santuario para el terrorismo”.
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*Con información de La Patilla
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