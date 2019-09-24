Evalúan antejuicio de mérito a Laidy Gómez diputados oficialistas en Táchira - Runrun

DIPUTADOS OFICIALISTAS DEL CONSEJO LEGISLATIVO del estado Táchira (Clet) se declararon este martes 24 de septiembre en sesión permanente hasta obtener resultados de la investigación emprendida por el Ministerio Público en contra de la gobernadora de la entidad, Laidy Gómez, por sus presuntos nexos con paramilitares colombianos, para así evaluar si hay delitos que los lleven a la apertura de un antejuicio de mérito en su contra.
La propuesta, aprobada por la mayoría de los diputados, fue impulsada por el diputado del partido Patria Para Todos (PPT) Juan Carlos Guevara, quien explicó que es necesario determinar si la gobernadora participó en el operativo realizado por los paramilitares colombianos conocidos como Los Rastrojos el pasado 22 de febrero, para hacer cruzar de Venezuela hacia Colombia a Juan Guaidó.
“Ha sido un hecho público la participación de algunos personeros de confianza de la gobernadora Laidy Gómez, señalados por el Fiscal General de la República, y a nosotros nos corresponde en el marco de nuestras funciones contraloras investigar, por lo que en el Consejo Legislativo decidimos declararnos en sesión permanente para evaluar los pormenores en relación con la participación de la gobernadora Laidy Gómez. Consideramos necesario exhortar al Ministerio Público para que se haga una investigación bastante exhaustiva para determinar los elementos probatorios que pudieran dar inicio al procedimiento de antejuicio de mérito en contra de la gobernadora del estado Táchira”, explicó.
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