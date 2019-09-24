Donald Trump en la ONU: "El dictador Maduro es una marioneta cubana" - Runrun

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Donald Trump en la ONU: “El dictador Maduro es una marioneta cubana”

Redacción Runrun.es24 septiembre, 20192min5

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EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, Donald Trump, calificó este martes 24 de septiembre al gobernante Nicolás Maduro como una “marioneta cubana”, durante su ponencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El dictador Maduro es una marioneta cubana, protegido por guardaespaldas cubanos mientras el régimen de la isla se aprovecha de la riqueza petrolera para mantenerse en el poder”, dijo Trump.

Por otra parte, el mandatario estadounidense se mostró firme ante los demás líderes que participaron de la Asamblea e insistió en que los venezolanos “están atrapados en esta pesadilla”. 

“América está unida detrás ustedes. Tenemos ayuda humanitaria lista para entregar, seguimos muy pendientes y esperamos el día en que se recupere la democracia, en que Venezuela sea libre y que la libertad reine en todo este hemisferio”, agregó.

También puede leer: Reino Unido anuncia 37 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela

Por último, Trump ratificó el compromiso de EEUU para “apoyar a aquellos pueblos del hemisferio occidental que viven bajo la opresión brutal como el pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

*Con información de Centro de Comunicación Nacional

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