Unesco presenta documento sobre cómo enfrentar las campañas de desinformación en redes sociales en procesos electorales - Runrun

LA INFLUENCIA DE LAS CAMPAÑAS de desinformación (o fake news) en los procesos electorales ha estado en el foco de los debates sobre el desarrollo de las democracias contemporáneas en los últimos años.
En todos los países, los procesos electorales de quienes tienen el poder de decisión, así como procesos electorales para la toma de decisiones temáticas (como plebiscitos y referendos) se han caracterizado por un cuestionamiento: ¿cuál fue el papel jugado por la desinformación en estos diversos casos?
Aunque no hay una respuesta concluyente, sí se sabe que es real el riesgo de que esta potencial influencia negativa crezca, lo que preocupa a autoridades electorales, partidos políticos, plataformas de Internet, medios de comunicación, sociedad civil organizada y organismos internacionales, entre otros.
Por esta razón, la Unesco invitó al experto británico en derechos digitales y libertad de expresión Andrew Puddephatt a ofrecer una reflexión sobre la manera como las autoridades electorales pueden enfrentar los desafíos que las campañas de desinformación imponen para la garantía de elecciones libres, justas y plurales.
A continuación, podrá leer un documento que analiza el impacto potencial de las redes sociales en la conducción y los resultados de las elecciones, tanto como medio para fortalecer la participación política y el intercambio de conocimiento cuanto por sus efectos más dañinos.
Para leer el documento haga clic aquí:
Con información de nota de prensa Unesco
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