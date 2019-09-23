Abrams pide más presión contra el régimen de Maduro: "Queremos un cambio" - Runrun

ELLIOTT ABRAMS, ENVIADO ESPECIAL de Estados Unidos para Venezuela, reiteró este lunes 23 de septiembre que es necesario aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, por lo que en los próximos días, el gobierno de Donald Trump podría emitir nuevas sanciones.
En unas declaraciones ofrecidas a Voz de América, Abrams dijo: “Lo que acabo de decir en el Grupo de Lima es que en nuestra opinión, necesitamos más presión aún, más presión, más sanciones y ustedes verán más sanciones por parte de Estados Unidos”.
A juicio de Abrams, el objetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática y económica.
“Todos queremos un cambio serio para lograr cambios en la situación venezolana. Hemos visto ya (…) que el régimen no quiere dialogar ni negociar seriamente, no quieren en verdad un cambio político en Venezuela”, añadió.
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Por otra parte, Abrams afirmó que Maduro ha utilizado los intentos de diálogo para dividir a la oposición y a la comunidad internacional, así como para postegar los cambios.
*Con información de Voz de América
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