Maduro asegura que EEUU pretende interferir en elecciones parlamentarias de 2020 - Runrun

EL GOBERNANTE NICOLÁS MADURO aseguró este lunes 23 de septiembre que Estados Unidos planea interferir con las elecciones parlamentarias previstas para el año 2020.
En una entrevista transmitida por la televisión rusa Rossiya 24, Maduro aseguró tener “información” sobre los planes del “gobierno extremista de Donald Trump” de “tratar de sabotear” los referidos comicios.
Según Maduro, Washington busca intervenir en las elecciones venezolanas porque “no puede ganar”.
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A juicio de Maduro, si Trump decidiera cambiar la política en relación a Venezuela, él también estaría dispuesto a negociar para tratar de crear “unas relaciones basadas en el respeto” mutuo.
*Con información de EFE
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