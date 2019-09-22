El G4 rechaza participar en parlamentarias adelantadas - Runrun

LUEGO DEL ACUERDO QUE SUSCRIBIERON ALGUNOS GRUPOS minoritarios de oposición (el G4) con el gobierno de Nicolás Maduro el pasado lunes 15 de septiembre, en uno de cuyos puntos se hace referencia a realizar procesos comiciales, parece inminente que el Ejecutivo, valiéndose de la asamblea constituyente convocada por el mandatario, procederá a organizar unas elecciones parlamentarias adelantadas para comienzos de 2020, con lo que buscará sacar del juego la actual versión del Parlamento, que cuenta con amplia mayoría de la oposición.
El 12 de agosto, la constituyente conformó una comisión para estudiar y hacer “consultas populares”, sobre la necesidad de adelantar las elecciones parlamentarias, y cuatro días más tarde, el propio Nicolás Maduro exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la constituyente a iniciar el proceso. “Me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle y en lo político en las próximas elecciones le vamos a dar la pela del siglo a la derecha golpista, vende patria”, expresó el mandatario durante un encuentro de consejos productivos de trabajadores.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC, ha dicho que las elecciones de 2020, previstas en la Constitución pueden hacerse en cualquier momento del año, “incluso en enero”. El secretario general nacional de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, confirmó a TalCual que para esa tolda, firmante del acuerdo con el chavismo, “el tema que tenemos en frente es la elección parlamentaria”.
Más información en TalCual.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvc3RhbGluZ29uemFsZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODczNC9zdGFsaW4tZ29uemFsZXotaXItYS11bmEtZWxlY2Npb24tbGlicmUtbm8tZXMtbmFkYS1tYXMtY2FtYmlhci1lbC1jbmUvIiB0aXRsZT0iU3RhbGluIEdvbnrDoWxlejogJiM4MjIwO0lyIGEgdW5hIGVsZWNjacOzbiBsaWJyZSBubyBlcyBuYWRhIG3DoXMgY2FtYmlhciBlbCBDTkUmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg3MzQvc3RhbGluLWdvbnphbGV6LWlyLWEtdW5hLWVsZWNjaW9uLWxpYnJlLW5vLWVzLW5hZGEtbWFzLWNhbWJpYXItZWwtY25lLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlN0YWxpbiBHb256w6FsZXo6ICYjODIyMDtJciBhIHVuYSBlbGVjY2nDs24gbGlicmUgbm8gZXMgbmFkYSBtw6FzIGNhbWJpYXIgZWwgQ05FJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L0JvbGl2aWFzdWFyZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODcyNi9kaXB1dGFkYS1ib2xpdmlhLXN1YXJlei1hLW5pdmVsLW5hY2lvbmFsLWVsLWF1c2VudGlzbW8tZXNjb2xhci1zZS1lbmN1ZW50cmEtYWxyZWRlZG9yLWRlbC04Ny8iIHRpdGxlPSJEaXB1dGFkYSBCb2xpdmlhIFN1w6FyZXo6IEEgbml2ZWwgbmFjaW9uYWwgZWwgYXVzZW50aXNtbyBlc2NvbGFyIHNlIGVuY3VlbnRyYSBhbHJlZGVkb3IgZGVsIDg3JSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NzI2L2RpcHV0YWRhLWJvbGl2aWEtc3VhcmV6LWEtbml2ZWwtbmFjaW9uYWwtZWwtYXVzZW50aXNtby1lc2NvbGFyLXNlLWVuY3VlbnRyYS1hbHJlZGVkb3ItZGVsLTg3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRpcHV0YWRhIEJvbGl2aWEgU3XDoXJlejogQSBuaXZlbCBuYWNpb25hbCBlbCBhdXNlbnRpc21vIGVzY29sYXIgc2UgZW5jdWVudHJhIGFscmVkZWRvciBkZWwgODclPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvYW4tMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjU0L2RpcHV0YWRvcy1kZWwtcHN1di1uby1oYWJyaWFuLWlkby1hLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLXBvci1kaXZpc2lvbmVzLWRlbnRyby1kZWwtY2hhdmlzbW8vIiB0aXRsZT0iRGlwdXRhZG9zIGRlbCBQc3V2IG5vIGhhYnLDrWFuIGlkbyBhIGxhIEFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsIHBvciBkaXZpc2lvbmVzIGRlbnRybyBkZWwgY2hhdmlzbW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODY1NC9kaXB1dGFkb3MtZGVsLXBzdXYtbm8taGFicmlhbi1pZG8tYS1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC1wb3ItZGl2aXNpb25lcy1kZW50cm8tZGVsLWNoYXZpc21vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRpcHV0YWRvcyBkZWwgUHN1diBubyBoYWJyw61hbiBpZG8gYSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBwb3IgZGl2aXNpb25lcyBkZW50cm8gZGVsIGNoYXZpc21vPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvZG9jZW50ZXMtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwuanBlZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg2MzMvZWR1Y2Fkb3Jlcy1jb25zaWduYXJvbi1kb2N1bWVudG8tYW50ZS1sYS1hbi1wYXJhLWRlY2xhcmFyLWVsLXNlY3Rvci1lbi1lbWVyZ2VuY2lhLyIgdGl0bGU9IkVkdWNhZG9yZXMgY29uc2lnbmFyb24gZG9jdW1lbnRvIGFudGUgbGEgQU4gcGFyYSBkZWNsYXJhciBlbCBzZWN0b3IgZW4gZW1lcmdlbmNpYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjMzL2VkdWNhZG9yZXMtY29uc2lnbmFyb24tZG9jdW1lbnRvLWFudGUtbGEtYW4tcGFyYS1kZWNsYXJhci1lbC1zZWN0b3ItZW4tZW1lcmdlbmNpYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FZHVjYWRvcmVzIGNvbnNpZ25hcm9uIGRvY3VtZW50byBhbnRlIGxhIEFOIHBhcmEgZGVjbGFyYXIgZWwgc2VjdG9yIGVuIGVtZXJnZW5jaWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9tZXNhLWRpYWxvZ28tcGFydGlkb3MtbWlub3JpdGFyaW9zLmpwZWcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NTk2L2NsYXZlcy1kZWwtZGlhbG9nby1wYXJhbGVsby1kZWwtcmVnaW1lbi1kZS1tYWR1cm8tY29uLXBhcnRpZG9zLW1pbm9yaXRhcmlvcy1kZS1vcG9zaWNpb24vIiB0aXRsZT0iQ2xhdmVzIGRlbCDigJxkacOhbG9nbyBwYXJhbGVsb+KAnSBkZWwgcsOpZ2ltZW4gZGUgTWFkdXJvIGNvbiBwYXJ0aWRvcyBtaW5vcml0YXJpb3MgZGUgb3Bvc2ljacOzbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NTk2L2NsYXZlcy1kZWwtZGlhbG9nby1wYXJhbGVsby1kZWwtcmVnaW1lbi1kZS1tYWR1cm8tY29uLXBhcnRpZG9zLW1pbm9yaXRhcmlvcy1kZS1vcG9zaWNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2xhdmVzIGRlbCDigJxkacOhbG9nbyBwYXJhbGVsb+KAnSBkZWwgcsOpZ2ltZW4gZGUgTWFkdXJvIGNvbiBwYXJ0aWRvcyBtaW5vcml0YXJpb3MgZGUgb3Bvc2ljacOzbjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
2
Enviar Comentarios