 Colectivos agredieron a simpatizantes de Guaidó en la parroquia San Juan - Runrun
Lo último
   

Buscar

Colectivos agredieron a simpatizantes de Guaidó en la parroquia San Juan

Redacción Runrun.es21 septiembre, 20192min1

Artículos Relacionados

Noticias

Acceso restringido a Bahía de Cata por derrame petrolero

NoticiasTop 5

Podcast | Tres en uno: El vecindario de la Dgcim, terror en el Zulia y lo que ha revelado Cristopher Figuera en sus entrevistas

Noticias

ONU decidirá la próxima semana posible investigación sobre las violaciones de DD HH en Venezuela

LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO, colectivos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro agredieron a seguidores de Juan Guaidó a las afueras del barrio Los Eucaliptos en el oeste de Caracas. 

Para hoy se tenía previsto que el mandatario encargado realizara una visita “casa por casa” en la zona. Ante esto, los colectivos comenzaron a lanzar objetos contundentes en rechazo a la llegada de Guaidó.

Según reseña el diario El Nacional, el grupo violento apedreó e insultó a las personas congregadas que esperaban la llegada de Guaidó. 

El periodista Gabriel Bastidas informó a través de su cuenta en Twitter que con disparos dispersaron a los seguidores de Juan Guaidó del Puente Los Eucaliptos en San Martín. 

Jhonathan Bello, camarógrafo de VPI TV, resultó herido con piedras lanzadas por colectivos que atacaron la caravana que esperaba a Guaidó, en la Av San Martín, El Guarataro.

 

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorLos prepago, por Brian Fincheltub

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios