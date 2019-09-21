Colectivos agredieron a simpatizantes de Guaidó en la parroquia San Juan - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO, colectivos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro agredieron a seguidores de Juan Guaidó a las afueras del barrio Los Eucaliptos en el oeste de Caracas.
Para hoy se tenía previsto que el mandatario encargado realizara una visita “casa por casa” en la zona. Ante esto, los colectivos comenzaron a lanzar objetos contundentes en rechazo a la llegada de Guaidó.
Según reseña el diario El Nacional, el grupo violento apedreó e insultó a las personas congregadas que esperaban la llegada de Guaidó.
El periodista Gabriel Bastidas informó a través de su cuenta en Twitter que con disparos dispersaron a los seguidores de Juan Guaidó del Puente Los Eucaliptos en San Martín.
Jhonathan Bello, camarógrafo de VPI TV, resultó herido con piedras lanzadas por colectivos que atacaron la caravana que esperaba a Guaidó, en la Av San Martín, El Guarataro.
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