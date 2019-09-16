Fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico volverá a la Asamblea Nacional - Runrun

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN e Información, Jorge Rodríguez, confirmó este lunes 16 de septiembre el retorno de los integrantes del Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional, tras reunirse con representantes de partidos minoritarios de oposición.
Durante el encuentro, el cual se realizó en la Casa Amarilla de Caracas, el oficialismo instaló una mesa de diálogo con los dirigentes Timoteo Zambrano (Cambiemos), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista), Felipe Mujica (MAS) y Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela). Además del ministro, también participaron los oficialistas Jorge Arreaza, Aristóbulo Istúriz y Delcy Rodríguez.
Rodríguez señaló que durante el encuentro se acordaron cinco “acuerdos parciales” que incluyen la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), debatir medidas sustitutivas de libertad para presos políticos, defensa de los intereses nacionales sobre el territorio Esequibo, levantamiento de sanciones económicas y la ideación de un programa para cambiar petróleo por alimentos y medicinas.
“Esta mesa es, sin duda, una vía para la coexistencia pacífica (…) Somos conscientes de las dificultades que enfrentamos y por ello hemos apartado nuestras diferencias y hemos conformado una mesa nacional de diálogo”, señaló Rodríguez durante su intervención.
El diputado Timoteo Zambrano, en representación de Cambiemos, también confirmó que los partidos oficialistas volverán a sus curules en el Parlamento Nacional. En ese sentido, expresó: “Hemos acordado reestructurar el CNE y la libertad de quienes están privado de ellos. Hemos decidido avanzar en un plan de petróleo por comida”.
Con información de El Pitazo y La Patilla
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