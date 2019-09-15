Foro Penal contabiliza 476 presos políticos en Venezuela - Runrun

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Foro Penal contabiliza 476 presos políticos en Venezuela

Redacción Runrun.es15 septiembre, 20192min2

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HASTA AGOSTO DE 2019, la ONG Foro Penal Venezolano contabilizaba 476 presos políticos en el país. De esa cifra 438 son hombres y 38 son mujeres. Ademas, 107 son funcionarios militares.

El Foro Penal informo que en agosto de este ano hubo 6 detenciones arbitrarias, de las cuales 5 fueron hombres y 1 mujer.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2019 se llevaron a cabo 2169 arrestos arbitrarios. Entre ellos destacan el de Antonia Turbay y Adriana Milena Delgado Yegres, ambas ya con boletas de excarcelación,

Por su parte, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2019, la cifra acumulada histórica de detenidos políticos es de 15.160

 

 

 

Reporte Agosto 2019 on Scribd

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