Humano Derecho #135 con Joshua Céspedes, representante de ES LEANDER - Runrun

¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué opinas de la política venezolana? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Estos y otros temas los estaremos conversando con Joshua Céspedes, miembro de ES LEANDER, un proyecto dedicado a la formación de una política regional y un encuentro de la ciudadanía suramericana, a través de ideas, letras y vivencias de los ciudadanos que permita construir una Sudamérica libre y desarrollada.
“Es necesario crear un espacio de encuentro ciudadano que no solo permita formar, sino que permita crear alianzas necesarias para que la región suramericana sea más libre y desarrollada”.
En la primera pausa musical escucharás el tema “No a la Exclusión ” de Apache seguido del tema “Tightrope” de LP, y finalmente escucharás el tema “Lo Grande que es Perdonar” de Vico C & Gilberto Santa rosa; estas son las pausas musicales planeadas por @lissethmoon, @medicenmouzo y nuestro invitado para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Liseth Luna (@lissethmoon), como presentadoras, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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