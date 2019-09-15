Humano Derecho #135 con Joshua Céspedes, representante de ES LEANDER - Runrun

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Humano Derecho #135 con Joshua Céspedes, representante de ES LEANDER

Redacción Runrun.es15 septiembre, 20192min1

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¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué opinas de la política venezolana? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Estos y otros temas los estaremos conversando con Joshua Céspedes, miembro de ES LEANDER, un proyecto dedicado a la formación de una política regional y un encuentro de la ciudadanía suramericana, a través de ideas, letras y vivencias de los ciudadanos que permita construir una Sudamérica libre y desarrollada.

“Es necesario crear un espacio de encuentro ciudadano que no solo permita formar, sino que permita crear alianzas necesarias para que la región suramericana sea más libre y desarrollada”.

En la primera pausa musical escucharás el tema “No a la Exclusión ” de Apache seguido del tema “Tightrope” de LP, y finalmente escucharás el tema “Lo Grande que es Perdonar” de Vico C & Gilberto Santa rosa; estas son las pausas musicales planeadas por @lissethmoon, @medicenmouzo y nuestro invitado para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Liseth Luna (@lissethmoon), como presentadoras, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

 

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