Gobierno de Maduro evalúa elevar penas por "traición a la patria" - Runrun

NICOLÁS MADURO ASEGURÓ ESTE 9 DE septiembre que su gobierno tomará acciones ante “la gravedad de la escalada de amenazas” contra Venezuela, y entre estas medidas mencionó elevar al máximo las penas por “traición a la patria”.
En este sentido, dijo que la ANC propuso la “reforma del ordenamiento jurídico y penal del país, aquí está la máxima instancia para tipificar muy bien los delitos de traición a la patria y elevar al máximo las penas y su aplicabilidad en casos como este”.
Asimismo, señaló que cuenta “con el compromiso del Poder Judicial y el Poder Moral para actuar sobre los promotores, avivadores y apoyadores” de la supuesta escalada “militar y de amenazas” contra Venezuela.
“Hemos visto la gravedad de la escalada de amenazas contra Venezuela”, aseveró Maduro, insistiendo en que tiene “las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas y atacar servicios públicos, atacar poderes públicos y atacar objetivos civiles y militares de nuestro país”.
Además, acusó al gobierno de Iván Duque de liderar el “intento de imponer un autoproclamado como jefe de gobierno”, refiriéndose al presidente interino, Juan Guaidó.
“Hago un llamado al pueblo de Colombia, le hago un llamado a todos los sectores políticos de Colombia, no importan las diferencias que tengamos, le hago un llamado a las Fuerzas Militares de Colombia a la sensatez, a la ponderación”, añadió Maduro.
De igual forma, pidió a países de América Latina y el Caribe que intercedan y eviten un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela.
Con información de EFE
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