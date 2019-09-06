Fiscalía abre investigación contra Guaidó por "pretender entregar el Esequibo" - Runrun

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó en rueda de prensa que desde ayer el Ministerio Público (MP) inició una investigación penal en contra del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, la representante diplomática designada por la AN en Reino Unido, Vanessa Neumann y Manuel Avendaño, luego de las denuncias realizadas ayer por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de estar presuntamente involucrados en una negociación para entregar el territorio de El Esequibo.
Wuilliam Saab afirmó que tanto Guaidó, como Neumann y Avendaño estarían relacionados con la negociación ilegal del territorio a cambio de apoyo político del Reino Unido, lo que según aseveró constituye un delito de “traición a la patria”.
“Queremos hacer un llamado y una alerta como personajes anónimos en una especie de cartel, aparecen en varios lugares del mundo, como personeros de este gobierno virtual y usurpador que encabeza el ciudadano Guaidó, donde se les da una preeminencia que no tienen para negociar no solamente el Esequibo, sino también Citgo, las reservas de oro venezolano y nuestras cuentas bancarias”, dijo Saab.
En tal sentido, destacó que el MP designó a la Fiscalía número 30 con competencia nacional para proseguir con la investigación contra del presidente del Parlamento.
El fiscal manifestó preocupación porque, según su criterio, la AN le entregó “una patente de corso” a estas personas para “acabar con nuestros recursos y entregarlos potencias extranjeras”.
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