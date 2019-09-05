Walter Martínez exigió a Maduro escuchar al pueblo venezolano - Runrun

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Walter Martínez exigió a Maduro escuchar al pueblo venezolano

Redacción Runrun.es5 septiembre, 20191min33

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WALTER MARTÍNEZ, PERIODISTA Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA Dossier transmitido en VTV y Telesur, exigió a Nicolás Maduro escuchar las súplicas de los venezolanos.

“Escuche al poder popular” señaló Martínez en su cuenta de Twitter en respuesta.

Además, el periodista indicó que Maduro debería cambiar a los funcionarios que forman parte de su gabinete. “Cámbialos, la lealtad tiene que ser recíproca”, aseguró Martínez en la publicación.

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