Walter Martínez exigió a Maduro escuchar al pueblo venezolano - Runrun

WALTER MARTÍNEZ, PERIODISTA Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA Dossier transmitido en VTV y Telesur, exigió a Nicolás Maduro escuchar las súplicas de los venezolanos.

“Escuche al poder popular” señaló Martínez en su cuenta de Twitter en respuesta.

Presidente: OIGA al PODER POPULAR: “.@reyrider050580: .@NicolasMaduro el pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan mas, estamos comiendo 1 dia si y 1 dia no, resteate con el pueblo el gabinete no sirve ninguno, cambialos, la lealtad tiene q ser reciproca.”

— Walter Martínez (@WalterDossier) September 4, 2019