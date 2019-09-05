Walter Martínez exigió a Maduro escuchar al pueblo venezolano - Runrun

WALTER MARTÍNEZ, PERIODISTA Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA Dossier transmitido en VTV y Telesur, exigió a Nicolás Maduro escuchar las súplicas de los venezolanos.
“Escuche al poder popular” señaló Martínez en su cuenta de Twitter en respuesta.
Presidente: OIGA al PODER POPULAR: “.@reyrider050580: .@NicolasMaduro el pueblo esta contigo pero acciona ya, las rodillas no aguantan mas, estamos comiendo 1 dia si y 1 dia no, resteate con el pueblo el gabinete no sirve ninguno, cambialos, la lealtad tiene q ser reciproca.”
— Walter Martínez (@WalterDossier) September 4, 2019
Además, el periodista indicó que Maduro debería cambiar a los funcionarios que forman parte de su gabinete. “Cámbialos, la lealtad tiene que ser recíproca”, aseguró Martínez en la publicación.
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