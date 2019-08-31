Podcast | Tres en uno: Los presos de Maduro, la milicia como vía de intimidación y las facturas del bajo consumo de leche - Runrun

FINALIZA AGOSTO Y TRES grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue el realizado por la periodista Sammy Paola Martínez titulado: “Los presos de Nicolás Maduro están aislados, torturados y sin juicio”. En este, Martínez explica que la Dirección General de Contrainteligencia Militar se ha convertido en el principal centro de violaciones a los derechos humanos de quienes por razones políticas se oponen al gobierno de Maduro.
En Runrunes resalta un trabajo efectuado por Yeannaly Fermín titulado: “De la Osteoporosis a la pérdida de dientes: las facturas del bajo consumo de leche que experimenta el venezolano”. En este, Fermin explica que el bajo consumo de leche traerá graves consecuencias en la salud del venezolano.
En Tal Cual destaca un reportaje de Sofía Nederr que se titula “La milicia es usada como vía de intimidación y fuerza de adoctrinamiento”. Nederr detalla que desde recibir el ticket del Metro de Caracas hasta distribuir las Cajas Clap…A los milicianos se les ha encomendado una serie de tareas que en teoría son ajenas a un componente militar.
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