En 9 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro este #28Ago - Runrun

NICOLÁS MADURO DIRIGIÓ ESTE 28 DE agosto una “jornada de miércoles productivo” en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial para el área económica, Tareck El Aissami, y el ministro del Despacho de la Presidencia, Jorge Márquez, entre otros miembros de su gabinete.
Con estos 9 puntos resumimos su alocución, transmitida por VTV:
1.- Maduro reinauguró el Parque Tecnológico “Hugo Rafael Chávez Frías”.
2.- Pidió a los empresarios del sector agroalimentario sumarse a una “alianza productiva”: “Hago un llamado a todos los empresarios del país, particularmente a los del sector agroalimentario, a la asociación, a la alianza productiva estamos preparados, listos y prestos para el trabajo conjunto”.
3.- Expresó: “Tenemos que atender la economía productiva, la economía real y combinar la ciencia y la tecnología con la economía real”.
4.- Insistió en que Estados Unidos “ha perdido capacidad de influencia en el mundo y para dictar normas en Venezuela”.
5.- Criticó las recientes declaraciones de Elliott Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela: “Quiere determinar quién puede participar como candidato en unas supuestas elecciones que están en su cabeza”.
6.- Aseguró que con el “chorro de dólares” no se podía ver claramente la necesidad de las labores constructivas y puso como ejemplo la fábrica Hugo Chávez.
7.- Precisamente sobre su antecesor, añadió: “Hugo Chávez habló sobre la necesidad de crear un complejo industrial, una fábrica de fábricas. Nos sirve para esta etapa de economía en resistencia”.
8.- Tras anunciar la reinauguración del parque industrial Hugo Chávez Frías, sostuvo: “Tiene todas las posibilidades para elaborar partes y piezas de una industria, para sustituir importaciones de todas las unidades que necesite un complejo industrial”.
9.- También sobre Chávez dijo: “El comandante dejó como legado el emporio industrial de Fábrica de Fábricas, como parte de su pensamiento independentista en lo económico”.
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