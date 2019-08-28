Países de la OEA rechazan violación de Derechos Humanos registrados por Bachelet - Runrun

En la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) de este miércoles, 29 de agosto, la mayoría de los países miembros rechazó la violación a los Derechos Humanos registrado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Las delegaciones de Brasil, Perú, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay concluyeron que la información recabada por Bachelet en su visita a Venezuela en junio de este año, confirma los “ataques del régimen de Nicolas Maduro contra la población venezolana”.
Sobre esto Canadá expresó sentirse “profundamente” preocupada por los abusos “horribles de los DDHH por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra su propia gente”.
Igualmente Estados Unidos señaló que no se puede seguir permitiendo que ocurran estos abusos “sin tomar acción, para que los perpetradores rindan cuentas”. Porque además no creen que el gobierno de Maduro haga investigaciones de “los crímenes que él mismo cometió”.
Sin embargo México aseguró que pedir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela podría “afectar la institucionalidad” y pidió un diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Lo mismo hizo Surinam, mientras que Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas rechazaron el informe de Michelle Bachelet.
En esta sesión Bolivia se abstuvo de votar sobre la resolución que incluye el informe de la ONU.
Con información de La Patilla
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