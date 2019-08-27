Las 10 “perlas” que Maduro soltó este #27Ago - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ LA TARDE de este 27 de agosto una “mega jornada de salud” en el marco del XIV Aniversario del Compromiso de la Firma de Sandino.
Desde allí, lanzó estas 10 “perlas”:
1.- “Se han recogido 7 millones de firmas a favor de la campaña #NoMasTrump”.
2.- “Hemos logrado el 96 % de la cobertura de los niños y niñas en edad de vacunación contra la poliomielitis”.
3.- “Lo que hacemos en Venezuela es atender a los más humildes, llevar salud gratuita, tenemos un sistema de protección social y de salud profundamente humano, incluyente y científico”.
4.- “Hoy celebramos el logro de las 6 millones de personas operadas que recuperaron su vista con la Misión Milagro”.
5.- “Yo nunca he visto a un gobernante de EE.UU. atender la salud del pueblo”.
6.- “La persecución y el bloqueo del imperio promovido por la oposición venezolana ha sido muy criminal, crudo y muy sucio en contra las medicinas oncológicas (…) Es el legado de Trump”.
7.- “Los enemigos de nuestras patria hacen visibles los errores, problemas, dificultades, pero no los logros maravillosos, los cambios estructurales que le otorgan derechos a los pueblos que jamás tuvieron”.
8.- “Nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos y satisfechos de haber contribuido de alguna manera a la salud del pueblo venezolano, decirle que se han cumplido 11 años de la llegada del medicamento a la República Bolivariana de Venezuela”.
9.- Aseguró que en Venezuela, hasta hoy, se han tratado de forma gratuita más de 217.000 pacientes con complicaciones de pie diabético.
10.-“El paciente nunca ha sido un cliente y la medicina no ha sido mercancía”.
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