Falla en Línea 1 del Metro de Caracas fue producto de un sabotaje, según su presidente - Runrun

La falla que afecta la mañana de este viernes la Línea 1 del Metro de Caracas fue ocasionada por acto de sabotaje, “de terrorismo” producto de acciones orquestadas por “la derecha fascista”, Así lo indicó el presidente de la compañía, César Vegas.
En una entrevista ofrecida en Venezolana de Televisión (VTV), Vegas aseguró que lo ocurrido se produjo por un corte del cable de alimentación perteneciente al sistema de tracción Agua Salud – Propatria lo que provocó la paralización del sistema de transporte.
“Estamos en proceso de investigación si fue delincuencia común o un acto de sabotaje, de terrorismo cerca de la estación principal La Paz, que es la que energiza el tramo de Propatria hasta La Hoyada”, explicó Vegas.
Indicó además que mediante labores de “inteligencia” de la milicia boliviariana desplegada en el sistema y del pueblo organizado se esclarecerá el caso y se harán “labores preventivas” para que este tipo de contingencias no se repitan.
A las 5:57 de la mañana, el Metro de Caracas informó a través de su cuenta Twitter que la línea 1 no prestaba servicio debido a una “falla de energía de tracción”.
Por su parte, en la cuenta oficial del Metro acusaron a la “ultraderecha” del mal funcionamiento del servicio.
“Una vez más la ultra derecha fascista ataca nuestro sistema de transporte masivo, el cual se cataloga como un hecho terrorista en donde el pueblo se ve afectado”, enfatizaron.
*Con información de TC y CU
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