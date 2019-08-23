Falla en Línea 1 del Metro de Caracas fue producto de un sabotaje, según su presidente - Runrun

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Falla en Línea 1 del Metro de Caracas fue producto de un sabotaje, según su presidente

Redacción Runrun.es23 agosto, 20194min6

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La falla que afecta la mañana de este viernes la Línea 1 del Metro de Caracas fue ocasionada por acto de sabotaje, “de terrorismo” producto de acciones orquestadas por “la derecha fascista”, Así lo indicó el presidente de la compañía, César Vegas.

En una entrevista ofrecida en Venezolana de Televisión (VTV), Vegas aseguró que lo ocurrido se produjo por un corte del cable de alimentación perteneciente al sistema de tracción Agua Salud – Propatria lo que provocó la paralización del sistema de transporte.

“Estamos en proceso de investigación si fue delincuencia común o un acto de sabotaje, de terrorismo cerca de la estación principal La Paz, que es la que energiza el tramo de Propatria hasta La Hoyada”, explicó Vegas.

Indicó además que mediante labores de “inteligencia” de la milicia boliviariana desplegada en el sistema y del pueblo organizado se esclarecerá el caso y se harán “labores preventivas” para que este tipo de contingencias no se repitan.

A las 5:57 de la mañana, el Metro de Caracas informó a través de su cuenta Twitter que la línea 1 no prestaba servicio debido a una “falla de energía de tracción”.

Por su parte, en la cuenta oficial del Metro acusaron a la “ultraderecha” del mal funcionamiento del servicio. 

“Una vez más la ultra derecha fascista ataca nuestro sistema de transporte masivo, el cual se cataloga como un hecho terrorista en donde el pueblo se ve afectado”, enfatizaron.

 

 

El ingeniero Ricardo Sansone, coordinador de la asociación civil Familia Metro, informó a Crónica.Uno que hasta finales de julio del presente año se registraron 11.050 fallas de distinto tipo (trenes, electrificación, vías, estaciones, etc.) en el sistema.

En agosto las fallas siguen e incluyen no solo la de este viernes sino el descarrilamiento del sábado pasado.

Este cúmulo de daños causa obstinación, agotamiento y retrasos a los ciudadanos que, por distintas razones, se ven obligados a usar el sistema como único medio de traslado.

Las 11.050 fallas pasan a formar parte de la cotidianidad de un medio que llegó a ser considerado “la gran solución para Caracas”.

 

*Con información de TC y CU

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