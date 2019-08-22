CIDH amplió medidas para proteger a pacientes del J. M. de los Ríos - Runrun

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS Humanos otorgó una ampliación de las medidas cautelares establecidas para 13 servicios del Hospital J. M. de los Ríos.
Los 13 servicios incluidos en la medida cautelar son: cardiología, hematología, neumonología, medicina II y III, anatomía patológica, lactancia, neurocirugía, pediatría integral, nutrición, medicina de adolescentes, neurología pediátrica, consulta externa y triaje.
«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los representantes, la comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo», señaló el documento.
La comisión solicitó al Estado venezolano que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes pacientes en los 13 servicios identificados del Hospital José Manuel de los Ríos».
En las medidas cautelares, la Corte IDH emitió cuatro recomendaciones al Estado venezolano en cuanto a la crisis hospitalaria: adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños, niñas y adolescentes pacientes en los trece servicios del hospital, así como a asegurar que las condiciones de salubridad y seguridad en la que se encuentran los niños del hospital sean las adecuadas y conforme a los estándares internacionales aplicables.
«La Comisión también solicita a Venezuela se tenga a bien informar, en un plazo de 20 días contados a partir de la fecha de la presente resolución de ampliación, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica», indicó el documento.
Entre las denuncias consideradas por la CIDH se encuentra la reaparición de epidemias erradicadas décadas atrás, las muertes por casos de difteria y sarampión, y los fallecimientos por deficiencias renales.
*Con información de EU
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