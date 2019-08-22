Cruz Roja asegura que ayuda humanitaria llegó a 38 centros de salud del país - Runrun

Al menos 38 centros de salud de 16 estados venezolanos sido surtidos con insumos provenientes de los cargamentos de ayuda humanitaria que ha ingresado al país. Así lo informó el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villaroel.
La Cruz Roja detalló que de las 100 toneladas que han logrado entrar al país 22 ambulatorios del organismo, ocho hospitales, seis centros hospitalarios públicos y dos fundaciones han sido beneficiadas.
A través de una nota de prensa el máximo representante del organismo enfatizó que con el Plan de Asistencia Humanitaria 2019 se busca dar atención en 12 meses a 650 mil personas. Al mismo tiempo, señaló que la organización ha dado prioridad a los casos de salud, cuidado de agua, saneamiento e higiene.
Villarroel afirmó que la Cruz Roja Venezolana mantiene su compromiso de “trabajar por Venezuela para salvar vidas”, de manera “neutral, imparcial e independiente”.
En lo que va de año la organización ha recibido insumos médicos, que incluyen kits sanitarios, medicinas, plantas eléctricas y sus sistemas automáticos y bidones de agua.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvTWlsaXRhcmVzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzE0Ny9jcmltZW5lcy1zaW4tY2FzdGlnby1sby1xdWUtcmVzdGEtZW4tY3VjdXRhLXBvci1qYXZpZXItaWduYWNpby1tYXlvcmNhLyIgdGl0bGU9IkNyw61tZW5lcyBzaW4gQ2FzdGlnbyB8IExvIHF1ZSByZXN0YSBlbiBDw7pjdXRhLCBwb3IgSmF2aWVyIElnbmFjaW8gTWF5b3JjYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFDTlVSPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODcxNDcvY3JpbWVuZXMtc2luLWNhc3RpZ28tbG8tcXVlLXJlc3RhLWVuLWN1Y3V0YS1wb3ItamF2aWVyLWlnbmFjaW8tbWF5b3JjYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DcsOtbWVuZXMgc2luIENhc3RpZ28gfCBMbyBxdWUgcmVzdGEgZW4gQ8O6Y3V0YSwgcG9yIEphdmllciBJZ25hY2lvIE1heW9yY2E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9PbWFyLVByaWV0by5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3MTA3L29tYXItcHJpZXRvLWFzZWd1cmEtcXVlLWxhLXByb3hpbWEtc2VtYW5hLWVsaW1pbmFyYW4tcmFjaW9uYW1pZW50b3MtZWxlY3RyaWNvcy1lbi16dWxpYS8iIHRpdGxlPSJPbWFyIFByaWV0byBhc2VndXJhIHF1ZSBsYSBwcsOzeGltYSBzZW1hbmEgZWxpbWluYXLDoW4gcmFjaW9uYW1pZW50b3MgZWzDqWN0cmljb3MgZW4gWnVsaWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hcGFnb25lczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzEwNy9vbWFyLXByaWV0by1hc2VndXJhLXF1ZS1sYS1wcm94aW1hLXNlbWFuYS1lbGltaW5hcmFuLXJhY2lvbmFtaWVudG9zLWVsZWN0cmljb3MtZW4tenVsaWEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+T21hciBQcmlldG8gYXNlZ3VyYSBxdWUgbGEgcHLDs3hpbWEgc2VtYW5hIGVsaW1pbmFyw6FuIHJhY2lvbmFtaWVudG9zIGVsw6ljdHJpY29zIGVuIFp1bGlhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvZm90b21ldHJvX2Rlc2NhcnJpbGFtaWVudG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3JyLWVzLXBsdXMvMzg3MDg3L25vLXBvZGlhbW9zLXJlc3BpcmFyLXktbGEtZ2VudGUtY29tby1sb2NhLXF1ZXJpYS1yb21wZXItbG9zLXZpZHJpb3MvIiB0aXRsZT0iW0NSw5NOSUNBXSDigJxObyBwb2TDrWFtb3MgcmVzcGlyYXIgeSBsYSBnZW50ZSwgY29tbyBsb2NhLCBxdWVyw61hIHJvbXBlciBsb3Mgdmlkcmlvc+KAnSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNhcmFjYXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9yci1lcy1wbHVzLzM4NzA4Ny9uby1wb2RpYW1vcy1yZXNwaXJhci15LWxhLWdlbnRlLWNvbW8tbG9jYS1xdWVyaWEtcm9tcGVyLWxvcy12aWRyaW9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPltDUsOTTklDQV0g4oCcTm8gcG9kw61hbW9zIHJlc3BpcmFyIHkgbGEgZ2VudGUsIGNvbW8gbG9jYSwgcXVlcsOtYSByb21wZXIgbG9zIHZpZHJpb3PigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9hc2FtYmxlYW5hY2lvbmFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODcwNDAvZGlwdXRhZG9zLWRlYmF0ZW4tc29icmUtZnJhY2Fzby1kZS1yZWNvbnZlcnNpb24tbW9uZXRhcmlhLW1pZW50cmFzLXNlLXJlZ2lzdHJhLXVuLWFwYWdvbi1lbi1jYXJhY2FzLyIgdGl0bGU9IkRpcHV0YWRvcyBkZWJhdGVuIHNvYnJlIGZyYWNhc28gZGUgcmVjb252ZXJzacOzbiBtb25ldGFyaWEgbWllbnRyYXMgc2UgcmVnaXN0cmEgdW4gYXBhZ8OzbiBlbiBDYXJhY2FzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXBhZ8OzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NzA0MC9kaXB1dGFkb3MtZGViYXRlbi1zb2JyZS1mcmFjYXNvLWRlLXJlY29udmVyc2lvbi1tb25ldGFyaWEtbWllbnRyYXMtc2UtcmVnaXN0cmEtdW4tYXBhZ29uLWVuLWNhcmFjYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGlwdXRhZG9zIGRlYmF0ZW4gc29icmUgZnJhY2FzbyBkZSByZWNvbnZlcnNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBtaWVudHJhcyBzZSByZWdpc3RyYSB1biBhcGFnw7NuIGVuIENhcmFjYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9WZW5lenVlbGFwZXJkb24ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg3MDI4L2NvbW8tbW9zcXVpdG9zLXBvci1vcmxhbmRvLXZpZXJhLWJsYW5jby8iIHRpdGxlPSJDb21vIG1vc3F1aXRvcywgcG9yIE9ybGFuZG8gVmllcmEtQmxhbmNvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Z29iaWVybm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzAyOC9jb21vLW1vc3F1aXRvcy1wb3Itb3JsYW5kby12aWVyYS1ibGFuY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29tbyBtb3NxdWl0b3MsIHBvciBPcmxhbmRvIFZpZXJhLUJsYW5jbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios