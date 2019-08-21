Bolton sobre "contactos" entre funcionarios de Venezuela y de EEUU: Solo se discute salida de Maduro y elecciones libres - Runrun

JOHN BOLTON, ASESOR DE SEGURIDAD de Estados Unidos, se refirió a los contactos que ha habido —”desde hace meses”, según el propio Nicolás Maduro— entre funcionarios de la Casa Blanca y miembros de alto nivel del gobierno venezolano.
Vía Twitter, Bolton refirió: “Como el presidente (Donald Trump) ha declarado en varias ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que están conversando a espaldas de Maduro son su salida del poder y la realización de elecciones libres y justas”.
El funcionario estadounidense hizo este comentario un día después de que Maduro confirmó, en cadena nacional, que ha habido “contactos” de figuras de su gobierno con “altos funcionarios” de la Casa Blanca.
“Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber (…) Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido”, aseguró.
Horas antes, el mandatario estadounidense había afirmado que su gobierno sostiene conversaciones con funcionarios de Maduro “de muy alto nivel”.
“Estamos hablando con varios representantes de Venezuela (…) No quiero decir con quién, pero estamos hablando con ellos a muy alto nivel”, aseveró.
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