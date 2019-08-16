Precio del petróleo venezolano subió y se ubicó en 55,01 dólares - Runrun

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Precio del petróleo venezolano subió y se ubicó en 55,01 dólares

Redacción Runrun.es16 agosto, 20191min6

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EL PRECIO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO subió esta semana y se ubicó en 55,01 dólares por barril, luego del revés del viernes pasado cuando bajó hasta los 54,73 dólares, informó el Ministerio de Petróleo.

En el reporte ministerial se informa también que el crudo venezolano promedia 57,60 dólares o 404,99 yuanes en lo que va de año.

Según el informe del mercado petrolero que la OPEP presentó este viernes, la producción de crudo de Venezuela “continúa a la baja” pues entre junio y julio descendió 4%, unos 32.000 barriles diarios.

De acuerdo con el reporte, la producción venezolana se ha estabilizado en los últimos meses en torno a un bombeo de unos 700.000 barriles diarios.

La grave recesión económica, la crisis política en el país y las sanciones de Estados Unidos sobre su industria petrolera han llevado a la producción de crudo venezolano a su nivel más bajo en las tres últimas décadas.

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