Guaidó: El éxodo de venezolanos puede llegar fácilmente a los 8.000.000 en 2020 - Runrun

EL PRESIDENTE INTERINO, JUAN GUAIDÓ, aseguró en una entrevista que difundirá CNN en Español el domingo 18 de agosto que el número de venezolanos en el exterior puede llegar “fácilmente” a 8.000.000 de personas en 2020 si no se “toman correctivos”.
“Una estimación bastante amplia pero que podría llegar a 8.000.000 fácilmente el próximo año si no tomamos correctivos, con lo que implica el impacto en la región, con lo que implica a lo interno de Venezuela, no solamente para la lucha democrática sino para recuperar y rescatar a nuestro país”, manifestó.
Guaidó fue entrevistado por el periodista Andrés Oppenheimer, con quien habló de la crisis en Venezuela.
Cuando el periodista le preguntó por la postura de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en contra de las reuniones en Oslo, Guaidó declaró que desconfía de Maduro porque “en anteriores ocasiones, como en el caso de República Dominicana, se ha burlado de los venezolanos”.
No obstante, señaló que la negociación y el diálogo son “espacios para articular una gran estrategia de presión a una dictadura”.
“Por eso es tan importante la presión diplomática y la presión internacional, la movilización de calle y diferentes aspectos, como el espacio de mediación del Reino de Noruega”, sostuvo.
Por otro lado, se refirió a la presencia cubana en Venezuela y dijo que serían entre 2.000 y 3.000 los funcionarios que se dedican a “funciones de inteligencia y contrainteligencia, seguimiento, persecución e incluso tortura”.
En la FANB, sumó, son “los que ejercen la presión, la persecución, las labores de inteligencia y contrainteligencia incluso en tierra”.
“Hoy los más perseguidos son los militares, por cierto, y los más perseguidos son los miembros del régimen, porque no confían entre ellos”, agregó.
Con información de EFE
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