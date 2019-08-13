Guaidó designa a Carlos Jordá como presidente de Citgo - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó ofreció declaraciones previas a la sesión de la Asamblea Nacional en donde adelantó que “se realizarán nuevas designaciones dentro de su gabinete para salvaguardar los activos del país”.
El también presidente del parlamento, anunció este 13 de agosto la designación del ingeniero Carlos Jordá, egresado de la universidad Central de Venezuela, como CEO de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.
Guaidó también informó que fueron designados en la comisión presidencial consultiva para la renegociación de deuda pública al Dr. Ricardo Villasmil, presidente del Banco Central de Venezuela, Dr. Alejandro Grisanti, Dr. Ricardo Hausmann, diputado Omar Barboza, diputado Andrés Eloy Camejo y al procurador especial de la República, José Ignacio Hernández.
“Conformamos una comisión para proteger a Venezuela del endeudamiento que hiciera el régimen. Ustedes recuerdan cómo se declaró culpable Alejandro Andrade de recibir esos bonos de 1.200 millones de dólares para endeudar a la nación, hay que estudiar esto”, dijo.
El jefe del parlamento también aprovechó estos nombramientos para designar al rabino Pynchas Brener, como embajador de Israel.
*Con información de El Universal y El Pitazo
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