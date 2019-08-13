Foro Penal: En Venezuela hay 528 presos políticos en Venezuela - Runrun

Artículos Relacionados
EL DIRECTOR DEL FORO PENAL, Alfredo Romero informó a través de su cuenta en Twitter que actualmente hay 528 presos políticos en Venezuela.
A través de un post, Romero informó que de los 528 detenidos, 483 son hombres y 45 mujeres, 421 son civiles y 107 son militares. Cabe destacar que ya no hay adolescentes detenidos según la organización.
El Foro Penal destacó que la lista actualizada fue enviada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para que la verifiquen y la certifiquen.
#12Agosto Son 528 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para su verificación y certificación pic.twitter.com/KSIdTr3RRU
— Alfredo Romero (@alfredoromero) August 12, 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDYvRXN0YWRvc1VuaWRvcy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NTA1L2VldXUtY3VhbHF1aWVyLWF0YXF1ZS1jb250cmEtZWwtcGFybGFtZW50by1kZS12ZW5lenVlbGEtZXMtdW4tYXRhcXVlLWEtbGEtZGVtb2NyYWNpYS8iIHRpdGxlPSJFRVVVOiAmIzgyMjA7Q3VhbHF1aWVyIGF0YXF1ZSBjb250cmEgZWwgUGFybGFtZW50byBkZSBWZW5lenVlbGEgZXMgdW4gYXRhcXVlIGEgbGEgZGVtb2NyYWNpYSYjODIyMTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5EaXB1dGFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY1MDUvZWV1dS1jdWFscXVpZXItYXRhcXVlLWNvbnRyYS1lbC1wYXJsYW1lbnRvLWRlLXZlbmV6dWVsYS1lcy11bi1hdGFxdWUtYS1sYS1kZW1vY3JhY2lhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVFVVU6ICYjODIyMDtDdWFscXVpZXIgYXRhcXVlIGNvbnRyYSBlbCBQYXJsYW1lbnRvIGRlIFZlbmV6dWVsYSBlcyB1biBhdGFxdWUgYSBsYSBkZW1vY3JhY2lhJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0FudG9uaW9MZWRlem1hLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0NDkvYW50b25pby1sZWRlem1hLXBpZGUtY2VsZXJpZGFkLWVuLWxhLWFwbGljYWNpb24tZGVsLXRpYXIvIiB0aXRsZT0iQW50b25pbyBMZWRlem1hIHBpZGUgY2VsZXJpZGFkIGVuIGxhIGFwbGljYWNpw7NuIGRlbCBUSUFSIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW50b25pbyBMZWRlem1hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDQ5L2FudG9uaW8tbGVkZXptYS1waWRlLWNlbGVyaWRhZC1lbi1sYS1hcGxpY2FjaW9uLWRlbC10aWFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFudG9uaW8gTGVkZXptYSBwaWRlIGNlbGVyaWRhZCBlbiBsYSBhcGxpY2FjacOzbiBkZWwgVElBUjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0RvbmFsZC1UcnVtcC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODY0MTEvbGFzLWNvbnRyYW1lZGlkYXMtZGUtdXNhLXBvci1hc2RydWJhbC1hZ3VpYXIvIiB0aXRsZT0iTGFzIGNvbnRyYW1lZGlkYXMgZGUgVVNBLCBwb3IgQXNkcsO6YmFsIEFndWlhciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNvcnJ1cGNpw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zODY0MTEvbGFzLWNvbnRyYW1lZGlkYXMtZGUtdXNhLXBvci1hc2RydWJhbC1hZ3VpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIGNvbnRyYW1lZGlkYXMgZGUgVVNBLCBwb3IgQXNkcsO6YmFsIEFndWlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3ZpaC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDAyL2VtaWdyYXItby1tb3Jpci1lbC1kcmFtYS1kZS1sb3MtdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLXZpdmVuLWNvbi12aWgvIiB0aXRsZT0iRW1pZ3JhciBvIG1vcmlyOiBlbCBkcmFtYSBkZSBsb3MgdmVuZXpvbGFub3MgcXVlIHZpdmVuIGNvbiBWSUgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcmlzaXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0MDIvZW1pZ3Jhci1vLW1vcmlyLWVsLWRyYW1hLWRlLWxvcy12ZW5lem9sYW5vcy1xdWUtdml2ZW4tY29uLXZpaC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbWlncmFyIG8gbW9yaXI6IGVsIGRyYW1hIGRlIGxvcyB2ZW5lem9sYW5vcyBxdWUgdml2ZW4gY29uIFZJSDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0RvbmFsZC1UcnVtcC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2MzU3L3ZlbmV6dWVsYS1udWV2YW1lbnRlLWVuLWxhLWxpc3RhLWRlLWxvcy1wYWlzZXMtbWFzLWludm9sdWNyYWRvcy1lbi1uYXJjb3RyYWZpY28vIiB0aXRsZT0iVmVuZXp1ZWxhIG51ZXZhbWVudGUgZW4gbGEgbGlzdGEgZGUgbG9zIHBhw61zZXMgbcOhcyBpbnZvbHVjcmFkb3MgZW4gbmFyY290csOhZmljbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmJvbGl2aWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODYzNTcvdmVuZXp1ZWxhLW51ZXZhbWVudGUtZW4tbGEtbGlzdGEtZGUtbG9zLXBhaXNlcy1tYXMtaW52b2x1Y3JhZG9zLWVuLW5hcmNvdHJhZmljby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5WZW5lenVlbGEgbnVldmFtZW50ZSBlbiBsYSBsaXN0YSBkZSBsb3MgcGHDrXNlcyBtw6FzIGludm9sdWNyYWRvcyBlbiBuYXJjb3Ryw6FmaWNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+