Maduro anuncia cambios en su gabinete y creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior - Runrun

NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ ESTE 12 de agosto cambios en su gabinete de gobierno y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.
Los cambios, anunciados vía Twitter, se dan en los ministerios de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, de la Mujer y la Igualdad de Género, de Educación Universitaria, de Ecosocialismo y de Obras Públicas
Maduro designó a Vanesa Montero López como titular del Ministerio para la Agricultura Urbana, hasta hoy dirigido por Mayerlin Arias.
El almirante Gilberto Pinto Blanco sustituirá a Víctor Cano al frente del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, mientras que Asia Yajaira Villegas Poljak estará al frente del Ministerio de la Mujer, antes a cargo de Caryl Bertho.
El Ministerio de Educación Universitaria será dirigido por el exrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela César Gabriel Trómpiz Cecconi, quien eemplazará a Hugbel Roa; en el Ministerio de Ecosocialismo ahora estará a cago de Heryck Rangel, quien sustituye a Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez.
El general de la GNB Raúl Alfonso Paredes fue nombrado nuevo ministro de Obras Públicas y el nuevo ministerio, la cartera de Turismo y Comercio Exterior, será dirigida por Félix Ramón Plasencia González.
Maduro, quien dijo haber hecho estos cambios “en el marco del proceso de renovación, rectificación y cambio”, aseguró que los nuevos ministros son “profesionales con amplia experiencia y alta sensibilidad social”.
“En nombre del pueblo venezolano, agradezco la lealtad y el compromiso de las y los patriotas que estuvieron al frente de estos espacios, cumpliendo una gran labor al servicio de la patria. Pronto vendrán nuevas misiones que estoy seguro, cumplirán con la misma entrega”, sumó.
A diferencia de cambios realizados anteriormente, los hoy designados no han sido ministros. Ya meses atrás los ministros habían puesto sus cargos a la orden.
Con información de EFE
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