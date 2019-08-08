5 iracundas declaraciones de Maduro tras pedir a la ANC una "contraofensiva" por sanciones de EEUU - Runrun

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5 iracundas declaraciones de Maduro tras pedir a la ANC una “contraofensiva” por sanciones de EEUU

Redacción Runrun.es7 agosto, 20192min18

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NICOLÁS MADURO PIDIÓ ESTE 7 de agosto al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, poner en marcha una “contraofensiva” ante las sanciones impuestas por el presidente de EEUU, Donald Trump, a Venezuela.

Estas fueron las 5 iracundas declaraciones de Maduro tras su petición:

1.- “El pueblo de Venezuela se ha indignado y ha reaccionado con la furia bolivariana que Estados Unidos y su gobierno imperialista verá a partir de hoy. ¡Justicia! Pide el pueblo frente a la vulgar agresión imperialista”.

2.- “Esta semana el imperialismo norteamericano se volvió loco. Nos metió una puñalada trapera al alma y a la vida económica de Venezuela. Con esas condiciones NO. Vamos que activar una contraofensiva desde la ANC. La Furia bolivariana lista para la batalla”.

3.- De igual forma Maduro instó a Cabello a “hacer justicia en contra de los traidores a la patria”.

4.- Dijo que la delegación de la oposición llegó a Barbados y se encontró con que él había decidido suspender el diálogo: “Stalin González, Martínez Mottola, Vicente Díaz y Gerardo Blyde fueron informados, nuestra delegación no llegó, lo que les llegó fue un mensaje”.

 5.- “A pesar de que la delegación está en Barbados para dos días de conversaciones, yo decidí que no vamos a continuar. Los diálogos de Barbados son con la oposición extremista”.

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