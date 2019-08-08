Canal de Panamá niega retención de barco con soya que iba a Venezuela - Runrun

LA AUTORIDAD DEL CANAL DE Panamá (ACP) negó este miércoles que un barco cargado de soya con destino a Venezuela se encuentre retenido en la vía interoceánica, como denunció la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
“El Canal de Panamá informa que todos los tránsitos programados se realizan con absoluta normalidad y sin contratiempos. Ningún buque se encuentra retenido como ha circulado en redes sociales durante el día de hoy”, dijo la ACP en un escueto mensaje en Twitter.
Rodríguez denunció la supuesta retención de la embarcación y la vinculó con el “criminal bloqueo” que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el pasado lunes a los bienes del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense en un nuevo intento por deponer al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
“Venezuela denuncia ante el mundo que en este momento se encuentra retenido en el Canal de Panamá un barco que trae 25.000 toneladas de torta de soya para producción de alimentos en nuestro país, en atención al criminal bloqueo impuesto por Donald Trump”, escribió en Twitter la funcionaria chavista.
Rodríguez exigió a las Naciones Unidas “detener esta grave agresión” contra Venezuela y culpó a Estados Unidos de pretender “impedir el derecho a la alimentación” de la población venezolana.
Por el canal interoceánico, construido por Estados Unidos entre 1903 y 1914 y traspasado a Panamá el 31 de diciembre de 1999, pasa cerca del 6 % del comercio mundial y se conectan más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países.
La vicepresidenta venezolana indicó en la misma red social que el dueño del barco “fue informado por la empresa aseguradora” de que no podía llevar esa carga a Venezuela debido a las “ilícitas” sanciones del Gobierno de EE.UU., que el chavismo califica de “terrorismo económico”.
Panamá es miembro del denominado Grupo de Lima, integrado por una docena de países americanos que apoyan al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y que desconocen a Maduro porque consideran que fue reelegido en unas elecciones fraudulentas.
La Administración chavista defiende que la escasez de medicinas y alimentos en el país se debe a las sanciones que impone Estados Unidos desde 2017, pero lo cierto es que la grave crisis económica que sufre Venezuela dura ya más de un lustro.
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