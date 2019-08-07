Samuel Moncada: Venezuela paga a empleados en la ONU sin usar cuentas bancarias por sanciones - Runrun

SAMUEL MONCADA, EMBAJADOR PERMANENTE DEL gobierno de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, aseguró este 6 de agosto que Venezuela les paga a los empleados de su misión en el organismo “sin usar cuentas bancarias”, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos.
“Es complicado. Es muy complicado (…) No hemos sido capaces de sacar un solo dólar a través de alguna cuenta bancaria o de un banco en EEUU en más de un año”, manifestó en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, desde donde rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra el gobierno de Maduro.
Al ser consultado sobre si los pagos se efectúan en criptodivisas, con petróleo u oro, Moncada se limitó a responder: “Piénsalo e imagina cómo puede hacerse, pero yo no voy a decirlo porque también necesitamos proteger la manera en la que trabajamos”.
Con información de EFE
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