Podcast | Tres en uno: Foro de Sao Paulo, el oro principal objeto de transacción comercial y la trata de personas - Runrun

COMIENZA EL OCTAVO MES DE 2018, y no por eso deja ser noticioso. Entre los acontecimientos más destacados ocurridos durante la semana destaca que: 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos llegaron a Caracas. Oficialismo y oposición inician otra ronda de negociaciones en Barbados. Estados Unidos publica foto de Tareck El Aissami como uno de los fugitivos más buscados y 126 trabajadores del Saime son investigados por corrupción en entrega de pasaportes.
Tres grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Entre ellos, uno de la periodista Katherine Pennacchio titulado El Foro de Sao Paulo: cuatro días de nostalgia. El mismo expone que representantes de la izquierda mundial se reunieron en Caracas para alabar la revolución chavista, mientras más de 60 países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Por El Pitazo sobresale uno llamado En Guayana se paga con oro hasta un teléfono celular. En este reportaje elaborado por Carlos Suniaga expone que en el estado Bolívar casi nadie quiere aceptar bolívares y que el mineral se ha convertido en el principal objeto de transacción comercial.
En Tal Cual conseguimos con un trabajo titulado Naufragios hunden las denuncias por trata de personas en las costas de Venezuela. En este, Gabriela Rojas y Roison Figuera nos dicen que en apenas 50 días, 90 personas desaparecieron tras abordar botes en Falcón y Sucre que los llevarían a Curazao y Trinidad y Tobago.
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