Precio del petróleo venezolano subió y cerró en 58,90 dólares - Runrun

Artículos Relacionados
EL PRECIO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO subió 7 centavos de dólar esta semana, luego de pasar de 58,83 dólares la semana pasada a 58,90 dólares este viernes, informó el Ministerio de Petróleo.
En el reporte ministerial se informa que el crudo venezolano promedia 59,76 dólares o 411,18 yuanes en julio, y 59,05 dólares o 406,28 yuanes en lo que va de año.
El ministerio también informó sobre las cotizaciones de las tres cestas petroleras de referencia, que igualmente presentaron un leve incremento: el barril de la OPEP pasó de 64,05 dólares a 64,30; el WTI de 56,01 dólares a 56,73 y el Brent de 63,23 dólares a 63,51.
La grave recesión económica, la crisis política en el país y las sanciones de Estados Unidos sobre su industria petrolera han llevado a la producción del crudo venezolano a su nivel más bajo en las tres últimas décadas.
*Con información de EFE
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvTUFEVVJPLUdVQUlETy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1ODcwL25vcnVlZ2EtY29uZmlybWEtcXVlLW5lZ29jaWFjaW9uLWVudHJlLW9maWNpYWxpc21vLXktb3Bvc2ljaW9uLWNvbnRpbnVhcmEvIiB0aXRsZT0iTm9ydWVnYSBjb25maXJtYSBxdWUgbmVnb2NpYWNpw7NuIGVudHJlIG9maWNpYWxpc21vIHkgb3Bvc2ljacOzbiBjb250aW51YXLDoSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhcmJhZG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1ODcwL25vcnVlZ2EtY29uZmlybWEtcXVlLW5lZ29jaWFjaW9uLWVudHJlLW9maWNpYWxpc21vLXktb3Bvc2ljaW9uLWNvbnRpbnVhcmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Tm9ydWVnYSBjb25maXJtYSBxdWUgbmVnb2NpYWNpw7NuIGVudHJlIG9maWNpYWxpc21vIHkgb3Bvc2ljacOzbiBjb250aW51YXLDoTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L0d1YWlkb19ndWFyaWNvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU4NTEvanVhbi1ndWFpZG8tZGVzZGUtZ3Vhcmljby1sYS1kZW1vY3JhY2lhLW5vLWVzLXVuLXJlZ2Fsby1zaWVtcHJlLXZhLWEtZXN0YXItZW4tanVlZ28vIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzIGRlc2RlIEd1w6FyaWNvOiBMYSBkZW1vY3JhY2lhIG5vIGVzIHVuIHJlZ2Fsbywgc2llbXByZSB2YSBhIGVzdGFyIGVuIGp1ZWdvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZGVtb2NyYWNpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTg1MS9qdWFuLWd1YWlkby1kZXNkZS1ndWFyaWNvLWxhLWRlbW9jcmFjaWEtbm8tZXMtdW4tcmVnYWxvLXNpZW1wcmUtdmEtYS1lc3Rhci1lbi1qdWVnby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIEd1YWlkw7MgZGVzZGUgR3XDoXJpY286IExhIGRlbW9jcmFjaWEgbm8gZXMgdW4gcmVnYWxvLCBzaWVtcHJlIHZhIGEgZXN0YXIgZW4ganVlZ288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9Eb25hbGRUcnVtcF8xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NTc2My9hLXRydW1wLXJvZ2FuZG8teS1jb24tZWwtbWF6by1kYW5kby1wb3ItYXJtYW5kby1tYXJ0aW5pLXBpZXRyaS8iIHRpdGxlPSJBIFRydW1wIHJvZ2FuZG8geSBjb24gZWwgbWF6byBkYW5kbywgcG9yIEFybWFuZG8gTWFydGluaSBQaWV0cmkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYXJiYWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg1NzYzL2EtdHJ1bXAtcm9nYW5kby15LWNvbi1lbC1tYXpvLWRhbmRvLXBvci1hcm1hbmRvLW1hcnRpbmktcGlldHJpLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkEgVHJ1bXAgcm9nYW5kbyB5IGNvbiBlbCBtYXpvIGRhbmRvLCBwb3IgQXJtYW5kbyBNYXJ0aW5pIFBpZXRyaTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2FsbWFncm9vZWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTY5OS9hbG1hZ3JvLXJlY2liaW8tY29tdW5pY2FjaW9uLWRlLWd1YWlkby1wYXJhLXJhdGlmaWNhY2lvbi1kZS12ZW5lenVlbGEtYWwtdGlhci8iIHRpdGxlPSJBbG1hZ3JvIHJlY2liacOzIGNvbXVuaWNhY2nDs24gZGUgR3VhaWTDsyBwYXJhIHJhdGlmaWNhY2nDs24gZGUgVmVuZXp1ZWxhIGFsIFRJQVIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5KdWFuIEd1YWlkw7M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU2OTkvYWxtYWdyby1yZWNpYmlvLWNvbXVuaWNhY2lvbi1kZS1ndWFpZG8tcGFyYS1yYXRpZmljYWNpb24tZGUtdmVuZXp1ZWxhLWFsLXRpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWxtYWdybyByZWNpYmnDsyBjb211bmljYWNpw7NuIGRlIEd1YWlkw7MgcGFyYSByYXRpZmljYWNpw7NuIGRlIFZlbmV6dWVsYSBhbCBUSUFSPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvTmVnb2Npb3MucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTY3MS9udWV2b3MtbmVnb2Npb3Mtc3VyZ2VuLWRlLWxhLWNyaXNpcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iTnVldm9zIG5lZ29jaW9zIHN1cmdlbiBkZSBsYSBjcmlzaXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NjcxL251ZXZvcy1uZWdvY2lvcy1zdXJnZW4tZGUtbGEtY3Jpc2lzLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5OdWV2b3MgbmVnb2Npb3Mgc3VyZ2VuIGRlIGxhIGNyaXNpcyBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=