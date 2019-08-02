Precio del petróleo venezolano subió y cerró en 58,90 dólares - Runrun

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Precio del petróleo venezolano subió y cerró en 58,90 dólares

Redacción Runrun.es2 agosto, 20191min32

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EL PRECIO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO subió 7 centavos de dólar esta semana, luego de pasar de 58,83 dólares la semana pasada a 58,90 dólares este viernes, informó el Ministerio de Petróleo.

En el reporte ministerial se informa que el crudo venezolano promedia 59,76 dólares o 411,18 yuanes en julio, y 59,05 dólares o 406,28 yuanes en lo que va de año.

El ministerio también informó sobre las cotizaciones de las tres cestas petroleras de referencia, que igualmente presentaron un leve incremento: el barril de la OPEP pasó de 64,05 dólares a 64,30; el WTI de 56,01 dólares a 56,73 y el Brent de 63,23 dólares a 63,51.

La grave recesión económica, la crisis política en el país y las sanciones de Estados Unidos sobre su industria petrolera han llevado a la producción del crudo venezolano a su nivel más bajo en las tres últimas décadas.

 

*Con información de EFE

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