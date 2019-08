Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.08.2019: ALTO: ¿Sorpresa o plan? - Runrun

ALTO

¿SORPRESA O PLAN?:

Los miembros de los partidos democráticos presentes la mesa de negociaciones en Barbados no se enteraron del cambio de 180 grados de Diosdado pues esta mañana salieron a otros destinos -incluyendo algunas ciudades europeas y Washington- para hacer unas consultas e informar a los aliados para reanudar los diálogos el próximo lunes 5. Lo sabían los oficialistas pero no dijeron nada en la reunión que cerró anoche. Cabello no tiene a ninguno de sus alfiles en Oslo&Barbados pero es informado a diario por Jorge Rodríguez o Maduro. Sus comentarios desde que se iniciaron las negociaciones en Oslo y continuaron en Barbados han sido torpedos directos a la línea de flotación del diálogo que busca soluciones al hundimiento del país provocado por parte de los 20 años de hegemonía chavista-madurista. La importancia de la relación (¿y ascendencia?) del capitán Cabello con el estamento militar no puede ser dejada de lado, quiera o no quiera Maduro y muchos otros de sus compinches. ¿Qué significado o repercusiones tendrá en Oslo y Barbados? Lo sabremos por estos días. Por ahora es una demostración de que los rojos si le dan importancia a un arreglo pacífico y que las sanciones individuales tanto de Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos tienen su efecto directo en la “nomenklatura” oficial y oficiosa. Noruega actúa sin aspavientos pero firme en sus avances. Cada día. Los delegados noruegos, hacen un reporte a la primera ministra Erna Solberg con copia al Rey Harald y al canciller Ine Eriksen Søreide. Ojalá y se tenga éxito en el planteamiento de elecciones supervisadas con nuevo CNE y en una transición democrática acordada por las partes. El tiempo apremia. Lo sabe Maduro tras las últimas sanciones que tuvieron repercusión en Miraflores. Por cierto que esas amplias casas donde residen y trabajan tienen historia en cuanto a diálogos. Otros encuentros concertados por el reino noruego, de otros países o grupos enfrentados, allí se han efectuado. ¿Si las paredes hablaran?

BARBADOS:

El reino de Noruega tiene amplia experiencia en manejo de negociaciones de diversa índole. Esa experticia los hace acreedores de una credibilidad en sus actuaciones. La planificación es clave en sus logros. Uno distintas informaciones de variopintas fuentes que incluyen a colegas de la isla que mantiene la estructura británica de cuando no era un país independiente. Desde las oficinas ministeriales en Oslo se acordó alquilar, como en otras oportunidades, tres casas en lo que es una urbanización de alto valor. Una para los demócratas, otra para los gubernamentales y la del medio para el equipo asesor noruego que es en la que se celebra el diálogo a las horas convenidas. Allí funciona la “secretaría” y se graba e imprimen las conversas entre las partes para someterlas al estudio de los expertos que luego recomiendan acciones o hacen sugerencias para ampliar los aspectos comunes a los dos grupos. Las comidas en cada casa. Las residencias son de propiedad privada. Son las viejas y espaciosas casas que los británicos aún poseen. Los cuartos tienen aire acondicionado pero las áreas comunes como la sala de encuentros solo ventiladores en el techo. No se sale de la frontera de esa zona de St. James que tiene vigilancia todo el tiempo. Es el área de los mejores hoteles. Noruega fleta los aviones que recogen a los demócratas en Santo Domingo. Las aeronaves vienen a recogerlos en Caracas y los regresan al terminar las sesiones. Los rojo-rojitos utilizan los aviones del gobierno y PDVSA. Con ello tienen la facilidad de ir y volver a consultar a Maduro si les hace falta en pocas horas o en la noche…

