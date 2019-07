Cepal estimó retroceso en la economía venezolana de 23% para 2019 - Runrun

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA y el Caribe (Cepal) proyectó un retroceso de la economía venezolana de -23% para 2019, de acuerdo a un informe presentado este miércoles en Santiago de Chile, refiere EFE.

La Comisión indicó que Argentina y Nicaragua, al igual que Venezuela, saldarán el 2019 con números negativos. La economía argentina se contraerá 1,8% mientras que la de Nicaragua -5%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía venezolana se contraerá 35% durante 2019, a diferencia de 23% como indicó la organización para América Latina y el Caribe.

Venezuela experimenta el mayor colapso económico conocido en un país sin guerra en al menos 45 años. “Cuesta pensar en una tragedia humana de esta magnitud que no sea producto de una guerra civil”, comentó a The New York Times Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard y economista en jefe del FMI. “Este puede ser el ejemplo más sobresaliente de políticas desastrosas en décadas”.

Rogoff aseguró que ni el colapso de Zimbabue con Robert Mugabe, la caída de la Unión Soviética y la desastrosa crisis de Cuba en la década de los noventa supera el desplome de la economía de Venezuela. El profesor de Harvard indicó que además de ello, el mal gobierno, la corrupción y las políticas erróneas del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, desataron una inflación desenfrenada que clausuró empresas y destruyó al país.

Por otra parte, Cepal señaló que la economía de América Latina y el Caribe crecería 0,5% en 2019, muy por debajo de la estimación anterior, afectada por débiles desempeños de Brasil y México.

“Lo anterior, evidencia el deterioro generalizado que sufren las economías de la región. Sin embargo, esta muestra una gran heterogeneidad al evaluar el desempeño específico de los países”, denotó el informe de la Comisión.

En abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyectó una expansión económica regional de 1,3%. Cepal estima que Colombia alcance una expansión de 3,1%, Perú de 3,1% y Chile de 2,8%.

De acuerdo al informe, se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de América del Sur crezca este año 0,2%, mientras que las economías de Centroamérica se expandirán 2,9%, dato que desciende hasta 1,4% si se contempla a México junto a las economías de América Central. En tanto, para el Caribe se espera un crecimiento del 2,1%. El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, la principal economía del bloque, anotaría un alza de 0,8% en 2019, mientras que el de México subiría 1%.

Cepal señaló en su informe que Dominica liderará el crecimiento de la región con 9,9%, seguida por Antigua y Barbuda (5,9%) y República Dominicana (5,5%). La economía de Panamá crecerá al 4,9%, la de Guyana al 4,6% y la de Bolivia al 4%.

*Con información de Tal Cual Digital.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvRWNvbm/MgW1pY2FfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU1ODkvZWNvbm9taWEtY2FlcmEtMjItZS1pbmZsYWNpb24tc2VyYS1kZS05LTE0Ni1wYXJhLWZpbmFsZXMtZGUtMjAxOS8iIHRpdGxlPSJFY29ub23DrWEgY2FlcsOhIDIyJSBlIGluZmxhY2nDs24gc2Vyw6EgZGUgOS4xNDYlIHBhcmEgZmluYWxlcyBkZSAyMDE5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NTg5L2Vjb25vbWlhLWNhZXJhLTIyLWUtaW5mbGFjaW9uLXNlcmEtZGUtOS0xNDYtcGFyYS1maW5hbGVzLWRlLTIwMTkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWNvbm9tw61hIGNhZXLDoSAyMiUgZSBpbmZsYWNpw7NuIHNlcsOhIGRlIDkuMTQ2JSBwYXJhIGZpbmFsZXMgZGUgMjAxOTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L2dyYXppYW5vX2Zhby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NDQ0L3ZlbmV6dWVsYS1lbC12ZXJ0aWdpbm9zby1hdmFuY2UtZGVsLWhhbWJyZS8iIHRpdGxlPSJWZW5lenVlbGE6IGVsIHZlcnRpZ2lub3NvIGF2YW5jZSBkZWwgaGFtYnJlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW3DqXJpY2EgTGF0aW5hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1NDQ0L3ZlbmV6dWVsYS1lbC12ZXJ0aWdpbm9zby1hdmFuY2UtZGVsLWhhbWJyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5WZW5lenVlbGE6IGVsIHZlcnRpZ2lub3NvIGF2YW5jZSBkZWwgaGFtYnJlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvY29uc2Vjb21lcmNpby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTIyL3ByZXNpZGVudGUtZGUtY29uc2Vjb21lcmNpby1hZHZpcnRpby1xdWUtY2FpZGEtYWN0dWFsLWRlbC1waWItZXMtZGUtNzkvIiB0aXRsZT0iUHJlc2lkZW50ZSBkZSBDb25zZWNvbWVyY2lvIGFkdmlydGnDsyBxdWUgY2HDrWRhIGFjdHVhbCBkZWwgUElCIGVzIGRlIDc5JSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbnNlY29tZXJjaW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUxMjIvcHJlc2lkZW50ZS1kZS1jb25zZWNvbWVyY2lvLWFkdmlydGlvLXF1ZS1jYWlkYS1hY3R1YWwtZGVsLXBpYi1lcy1kZS03OS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5QcmVzaWRlbnRlIGRlIENvbnNlY29tZXJjaW8gYWR2aXJ0acOzIHF1ZSBjYcOtZGEgYWN0dWFsIGRlbCBQSUIgZXMgZGUgNzklPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvRk1JLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUxMTAvZm1pLWVjb25vbWlhLXZlbmV6b2xhbmEtc2UtY29udHJhZXJhLTM1LWVuLTIwMTkvIiB0aXRsZT0iRk1JOiBFY29ub23DrWEgdmVuZXpvbGFuYSBzZSBjb250cmFlcsOhIDM1JSBlbiAyMDE5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZWNvbm9tw61hIHZlbmV6b2xhbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUxMTAvZm1pLWVjb25vbWlhLXZlbmV6b2xhbmEtc2UtY29udHJhZXJhLTM1LWVuLTIwMTkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rk1JOiBFY29ub23DrWEgdmVuZXpvbGFuYSBzZSBjb250cmFlcsOhIDM1JSBlbiAyMDE5PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvVmVuZXp1ZWxhLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODIwMzcvYmFuY28tbXVuZGlhbC1wcmV2ZS1jcmVjaW1pZW50by1kZS0xNy1lbi1hbWVyaWNhLWxhdGluYS1leGNlcHR1YW5kby12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iQmFuY28gTXVuZGlhbCBwcmV2w6kgY3JlY2ltaWVudG8gZGUgMSw3JSBlbiBBbcOpcmljYSBMYXRpbmEsIGV4Y2VwdHVhbmRvIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFtw6lyaWNhIExhdGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MjAzNy9iYW5jby1tdW5kaWFsLXByZXZlLWNyZWNpbWllbnRvLWRlLTE3LWVuLWFtZXJpY2EtbGF0aW5hLWV4Y2VwdHVhbmRvLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5CYW5jbyBNdW5kaWFsIHByZXbDqSBjcmVjaW1pZW50byBkZSAxLDclIGVuIEFtw6lyaWNhIExhdGluYSwgZXhjZXB0dWFuZG8gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios