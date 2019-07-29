Desde el 1 de agosto exigirán a los colombianos Carnet de Movilidad Fronteriza - Runrun

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Desde el 1 de agosto exigirán a los colombianos Carnet de Movilidad Fronteriza

Redacción Runrun.es29 julio, 20192min6

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GUSTAVO VIZCAÍNO, DIRECTOR general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que desde el 1 de agosto, la Policía Nacional Migratoria, exigirá a los ciudadanos colombianos que transiten por la frontera de San Antonio del Táchira el Carnet de Movilidad Fronteriza.

La información la ofreció en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV) en donde además señaló que 897 policías migratorios garantizarán el control en los puntos migratorios y fronterizos con los países vecinos.

«A nivel nacional tenemos 897 policías migratorios, que ya están formando parte del Saime para apoyarnos en el tema de migración. Una policía uniformada que genera respeto en los puntos migratorios», dijo.

Indicó que alrededor de 117 funcionarios policiales se encuentran desplegados en los pasos fronterizos peatonal con Colombia, realizando los controles respectivos.

El director del Saime aseguró que durante el primer semestre de 2019, el organismo ha enviado más de 900 mil pasaportes y prórrogas al interior y exterior del país, con la finalidad de que cada venezolano dentro y fuera de la Patria se le haga valer su derecho a la identidad.

 

*Con información de UR

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