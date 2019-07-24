Metro de Caracas y Metro Los Teques inician operaciones en todas sus líneas - Runrun

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Metro de Caracas y Metro Los Teques inician operaciones en todas sus líneas

Redacción Runrun.es24 julio, 20191min57

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AUNQUE LAS ESTACIONES DEL METRO de Caracas amanecieron cerradas este miércoles 24 de julio, como consecuencia del apagón que afectó a 16 estados del país el pasado 22 de julio, cerca de las 12:00 del mediodía en la cuenta oficial del Metro de Caracas se anunció vía Twitter la apertura de las estaciones de las líneas 1 y 3 y del sistema Metro Los Teques en sus 4 estaciones.

De acuerdo con lo divulgado a través de la cuenta del sistema Metro de Caracas, el Metro Cable Mariche, el Metro Cable San Agustín y el Cable Tren Bolivariano trabajan este día “con total normalidad”.

Desde la mañana de este 24 de julio prestaron servicio las cuatro rutas de contingencia del Metrobús, con destino a Propatria, Petare, Zoológico / Las Adjuntas y La Rinconada. 

 

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