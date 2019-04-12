Sebin le puso un nuevo grillete electrónico al comisario Iván Simonovis - Runrun

FUNCIONARIOS DEL SERVICIO BOLIVARIANO de Inteligencia Nacional (Sebin) le colocaron un nuevo grillete electrónico al comisario Iván Simonovis, justo un día después de cumplirse 17 años de los hechos del 11 de abril de 2002, por lo que el funcionario de la extinta Policía Metropolitana cumple una condena de 30 años.
En horas de la mañana del jueves 12, la esposa del comisario, Bony Pertiñez de Simonovis, denunció que unos funcionarios se trasladaron hasta la vivienda para colocarle un segundo grillete en la pierna, pese a que su hogar permanece custodiado por el Sebin desde que le fue otorgada en 2014 una medida de casa por cárcel, debido a problemas de salud.
En un vídeo difundido por las redes sociales, el comisario increpa a la persona que le coloca el dispositivo en la pierna: “¿A cuántos tipos se lo has puesto? Pero dime, ¿Cuántos pranes tienen esta vaina puesta? ¿Iris Varela (ministra de Servicios Penitenciarios) les permite ir a la cárcel y ponerle esto a los presos? ¿O a los que les dan todos los días unas medidas que me corresponden a mí desde el año 2012? Porque esto está bien si fuera estar en la calle, pero yo estoy preso en mi casa”.
La esposa del comisario responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro “de tanto ensañamiento contra Simonovis”, a quien le corresponden medidas alternativas desde 2012.
El 21 de noviembre de 2018, Simonovis fue trasladado de su casa a la sede del Sebin para realizarle unos exámenes médicos, por órdenes de la directiva. No recibía atención médica desde 2014, a pesar de que la medida de casa por cárcel le fue otorgada por motivos de salud, lo que le correspondería un chequeo médico anual.
En 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, reveló en una misiva desde Costa Rica que recibió “órdenes y presiones” del entonces presidente Hugo Chávez para condenar sin derecho a Simonovis y a los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero.
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