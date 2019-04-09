Reportan presencia de calima en Caracas - Runrun

EL LUNES 8 DE ABRIL, se registró la presencia de calima en la Gran Caracas, de acuerdo con reportes de ciudadanos y de Protección Civil en Twitter. Las partículas en el ambiente se deben a los recientes incendios forestales registrados.
Protección Civil compartió en Twitter la explicación del fenómeno con información del Inameh. La calima “es la suspensión de partículas sólidas muy pequeñas en la atmósfera. No se perciben a simple vista pero le dan al cielo un color opaco”, se lee en la reseña de la imagen.
Agrega: “Este es un tipo de litometeoro, es decir, fenómeno meteorológico relacionado con la arena, el polvo y otros contaminantes del aire”.
La calima reduce la visibilidad y provoca problemas respiratorios e irritación de las mucosas, por lo que se recomienda a las personas evitar la exposición.
Protección Civil difundió la información tras recibir reportes meteorológicos de calima en varias ciudades del país. Sin embargo, no difundieron mayor información de inmediato.
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