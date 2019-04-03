Delcy Rodríguez: Hemos decido intervenir, reestructurar y modernizar Corpoelec - Runrun

LA VICEPRESIDENTA DELCY RODRÍGUEZ anunció hoy la “intervención, modernización y restructuración” de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), como parte de las decisiones del recién instalado Estado Mayor Eléctrico. Esto luego de que el gobernante Nicolás Maduro destituyera al ministro Luis Motta Domínguez y lo reemplazara por Igor Gavidia.
Desde el estado Bolívar, Rodríguez indicó que la misma “debe ir de la mano” de los trabajadores de la estatal eléctrica y manifestó que el trabajo para solventar la crisis de energía se centran en dos ejes: Uno que tiene que ver con la atención de la “emergencia eléctrica”, suscitada tras los apagones registrados el mes de marzo, junto a la “edificación de un nuevo sistema”.
En ese sentido, explicó que se trabajará en la modernización y reestructuración de estos sistemas que puedan “impedir ataques”, esto basándose en la tesis del Ejecutivo en que el Sistema Eléctrico Nacional, específicamente en la hidroeléctrica del Guri, fue víctima de “ataques físicos y electromagnéticos” por parte de Estados Unidos.
La vicepresidenta, que también encabeza el “Estado Mayor Eléctrico”, precisó que instalarán seis mesas de trabajo “para desarrollar diversas áreas que conlleven a la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.
*Con información de TalCual
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